Младенца нашли в кузове эвакуатора в Тюмени

В Тюмени в кузове эвакуатора обнаружили брошенного ребенка, сообщили ТАСС в УМВД по региону.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность человека, причастного к инциденту. В департаменте социального развития Тюменской области добавили, что специалисты сделают все для защиты прав ребенка.

Сейчас младенец находится под наблюдением врачей. По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Оксаны Савиной, у него не обнаружено телесных повреждений. Ребенку оказывается вся необходимая помощь.

"По поводу установления родительства, пока розыскные мероприятия еще ведутся", – подчеркнула Савина.

Ранее тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили на территории мусорной свалки в пригороде Хасавюрта в Дагестане. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Прокуратура Хасавюрта взяла на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств случившегося.

