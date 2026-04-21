21 апреля, 09:02

В России запустили приложение с картой доступных мест для маломобильных граждан

Фото: пресс-служба АНО Центр для людей с инвалидностью "Точка доступа"

Первое мобильное приложение, с помощью которого люди с двигательными особенностями могут узнать о доступных для них местах, заработало в России 21 апреля.

"Точка доступа" показывает не просто наличие пандуса, а быстро дает ответы на главные вопросы: можно ли попасть в конкретное место, удобно ли там находиться и стоит ли туда ехать. В приложении уже собрано более 1 800 проверенных мест в Москве и других городах – от кафе до супермаркетов, торговых центров, аптек и общественных пространств", – уточнили в пресс-службе.

Сервис актуален не только для людей на колясках, но и для более широкой аудитории, например родителей с детьми, пожилых, людей с травмами и всех, кто сталкивается с ограничениями мобильности или сложностями в передвижении.

"Каждая точка в приложении – это карточка с параметрами среды и фотографиями, которые помогают оценить доступность места. В разработке методики оценки участвовали люди на колясках, поэтому данные максимально точно отражают реальную ситуацию. В приложении всего девять фильтров, например безбарьерный вход, оборудованный туалет и удобный пандус", – отметили в пресс-службе.

Пользователи могут искать доступные места и самостоятельно оценивать любые точки в роли волонтера. Карта наполняется в первую очередь самими участниками сообщества.

Отмечается, что в перспективе "Точка доступа" станет экосистемой со множеством возможностей для людей с инвалидностью – от поиска информации о реабилитации и выбора места для отдыха с друзьями до общения по интересам и получения психологической поддержки. Отдельным направлением станет развитие партнерств с бизнесом, чтобы улучшать доступность городской среды. В планах также – расширить географию проекта и охватить все регионы России, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее московские каршеринговые компании внедрили когнитивные тесты на реакцию для проверки состояния водителей перед поездками. Они доступны в приложениях и помогают автолюбителям оценить свою концентрацию в периоды повышенного риска, например ночью или ранним утром.

