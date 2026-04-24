Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 09:35

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новом стандарте надомного обслуживания москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый стандарт надомного обслуживания москвичей учитывает потребности каждого человека. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что 100% горожан, нуждающихся в услугах на дому, получают их по персональным программам. В стандарт обслуживания включены свыше 20 услуг: готовка еды, доставка лекарств и медизделий, стирка, уборка, сопровождение на прогулку и помощь в бытовых вопросах.

По словам Собянин, все этапы получения помощи на дому стали комфортным и быстрым. Соответствующее заявление можно подать в "Моих документах" или на портале mos.ru.

После регистрации заявки через в течение трех дней домой приходит социнспектор для проведения функциональной диагностики. Далее ее результаты обрабатывают с помощью цифрового алгоритма, который был разработан столичными геронтологами, медиками и специалистами по долговременному уходу. Собянин добавил, что данная технология впервые используется в России и не имеет аналогов.

В результате индивидуальный набор услуг отражается в приложении на смартфоне социального работника. Это позволяет оптимально планировать рабочее время. Кроме того, приложение фиксирует объем и перечень оказанных услуг, а также формирует отчет. Мнением о качестве услуг можно поделиться в том же приложении.

"Комплексное развитие системы долговременного ухода для заботы о москвичах пожилого возраста – один из наших приоритетов", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве активно оказывают поддержку жителям старшего поколения. Столица стала одной из трех российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия. Мэр подчеркнул, что в Москве действует проект "Московское долголетие". Благодаря этому проекту пожилые москвичи занимаются спортом, творчеством, общаются и воплощают в жизнь свои идеи. За 8 лет к программе обратились более 740 тысяч человек.

