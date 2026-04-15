Новости

Новости

15 апреля, 17:14

Общество

В России появились врачи по здоровому долголетию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Врачи по здоровому долголетию появились в России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в стране идет активное обучение этих специалистов. К настоящему моменту необходимые знания уже получили первые 260 врачей.

"Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают", – сказала она.

Голикова добавила, что правительство ведет работу над созданием центров здорового долголетия по всей стране. Вице-премьер выразила надежду на то, что уже к концу 2026 года они появятся во всех российских регионах.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению и сделать акцент на увеличении продолжительности здоровой жизни. По его словам, до этого приоритетом было продление продолжительности жизни и лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.

медицинаобщество

