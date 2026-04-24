Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

24 апреля, 09:48

Город

Участники "Миллиона призов" оказывают поддержку жителям приграничных регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают помогать жителям приграничных территорий, включая Курскую и Белгородскую области, направляя баллы в пользу Российского Красного Креста. С весны 2024 года москвичи перечислили уже более 28,7 миллиона баллов, передает портал мэра и правительства столицы.

На собранные деньги закупают продукты, воду, одежду, техническое реабилитационное оборудование, гигиенические товары и предметы ухода за маломобильными людьми – инвалидные коляски, костыли, специальные кровати.

Также средства позволяют дарить праздник пожилым жителям. Например, в Белгородской области на 23 февраля и 8 Марта волонтеры и сотрудники Красного Креста поздравили более 500 человек, вручив им продуктовые наборы и ваучеры для покупок в магазинах.

Помощь не ограничивается материальной – внимание уделяется и психологическому состоянию людей. Сотрудники службы психологической поддержки Красного Креста проводят индивидуальные консультации и групповые занятия с детьми и взрослыми, помогая снизить тревожность и обрести душевное равновесие. Баллы москвичей делают эту работу более масштабной и эффективной.

Потребностей остается много, поэтому вклад каждого жителя столицы важен. Любой москвич с полной учетной записью на mos.ru может перевести баллы в пользу Красного Креста на сайте: перейти в раздел "Благотворительность", нажать "Сделать пожертвование", выбрать карточку организации, указать сумму и оформить заказ. Переводы можно совершать неограниченное количество раз.

Программа "Миллион призов" позволяет использовать баллы, начисленные за участие в электронных проектах правительства Москвы, для получения скидок в магазинах и кафе, билетов в музеи, пополнения карты "Тройка" или парковочного счета, а также для благотворительности.

Проект развивает ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Создание инфраструктуры электронного правительства соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта "Цифровое государственное управление".

Ранее сообщалось, что активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничья 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирают исходя из пожеланий военнослужащих и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могут все желающие.

Читайте также


город

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика