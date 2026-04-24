Участники "Миллиона призов" оказывают поддержку жителям приграничных регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают помогать жителям приграничных территорий, включая Курскую и Белгородскую области, направляя баллы в пользу Российского Красного Креста. С весны 2024 года москвичи перечислили уже более 28,7 миллиона баллов, передает портал мэра и правительства столицы.

На собранные деньги закупают продукты, воду, одежду, техническое реабилитационное оборудование, гигиенические товары и предметы ухода за маломобильными людьми – инвалидные коляски, костыли, специальные кровати.

Также средства позволяют дарить праздник пожилым жителям. Например, в Белгородской области на 23 февраля и 8 Марта волонтеры и сотрудники Красного Креста поздравили более 500 человек, вручив им продуктовые наборы и ваучеры для покупок в магазинах.

Помощь не ограничивается материальной – внимание уделяется и психологическому состоянию людей. Сотрудники службы психологической поддержки Красного Креста проводят индивидуальные консультации и групповые занятия с детьми и взрослыми, помогая снизить тревожность и обрести душевное равновесие. Баллы москвичей делают эту работу более масштабной и эффективной.

Потребностей остается много, поэтому вклад каждого жителя столицы важен. Любой москвич с полной учетной записью на mos.ru может перевести баллы в пользу Красного Креста на сайте: перейти в раздел "Благотворительность", нажать "Сделать пожертвование", выбрать карточку организации, указать сумму и оформить заказ. Переводы можно совершать неограниченное количество раз.

Программа "Миллион призов" позволяет использовать баллы, начисленные за участие в электронных проектах правительства Москвы, для получения скидок в магазинах и кафе, билетов в музеи, пополнения карты "Тройка" или парковочного счета, а также для благотворительности.

Проект развивает ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Создание инфраструктуры электронного правительства соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта "Цифровое государственное управление".

Ранее сообщалось, что активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничья 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирают исходя из пожеланий военнослужащих и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могут все желающие.