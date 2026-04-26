Онищенко назвал главные смертоносные заболевания на ближайшие пять лет

Основными смертоносными болезнями в ближайшие пять лет будут сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания. Об этом сообщил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко.

"Кардиология, онкология, эндокринология – это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет – это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы – это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте", – приводит ТАСС слова академика.

Онищенко отметил, что за 20 лет список заболеваний с высокой смертностью не изменился – даже во время пандемии коронавируса грипп наносил не меньше время. В частности, гриппозная инфекция способна эскалировать развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения.

Говоря о возможном появлении новых инфекций, академик выделил оспу обезьян, уже вошедшую в человеческую популяцию, и холеру, седьмая пандемия которой все еще не закончилась. Тем не менее холера является малоактуальной для России, добавил Онищенко.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что одногодичная летальность от онкозаболеваний снизилась в России до исторического минимума – 16,3%. По его словам, однофотонная сцинтиграфия, которая позволяет определять состояние органов и тканей на уровне молекул, к концу 2030 года станет доступна в 80 регионах страны.

