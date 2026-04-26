Трамп покинул отель в Вашингтоне, где произошла стрельба

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с другими чиновниками покинул здание отеля, в котором произошла стрельба, по просьбе правоохранительных органов. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп также анонсировал пресс-конференцию, которую он собирается провести по факту случившегося в ближайшее время в Белом доме. Президент уточнил, что его супруга Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и прочие члены администрации не пострадали.

"Я поговорил со всеми ответственными за проведение мероприятия, и мы перенесем его на более поздний срок в течение 30 дней", – добавил он.

Звуки выстрелов прозвучали в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В связи с этим президента, его супругу и других чиновников срочно эвакуировали.

Позже сотрудники Секретной службы США задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Он находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило мероприятие.

Подозреваемый в стрельбе получил ранение во время задержания. По данным СМИ, он был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.