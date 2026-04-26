02:17

Политика

Президент Ирана призвал США убрать морскую блокаду для возобновления диалога

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Evgenia Novozhenina

Власти США должны убрать все препятствия, в том числе блокаду Ормузского пролива, для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, пишет Press TV.

Пезешкиан подчеркнул, что республика не станет участвовать в мирных переговорах под давлением, угрозами или блокадой пролива со стороны США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Новый раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться в Пакистане 27 апреля, однако американский президент Дональд Трамп решил отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он подчеркнул, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

Позже Трамп сообщил о получении нового мирного предложения со стороны Тегерана. Тем не менее глава Белого дома назвал его недостаточным.

Второй раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде сорвался

