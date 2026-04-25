Фицо заявил, что Киев может снова вывести из строя "Дружбу" после получения кредита ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев может вывести из строя нефтепровод "Дружба" после получения кредита от Европейского союза (ЕС).

"Меня бы вообще не удивило", – сказал он в своем видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в одной из соцсетей.

По словам Фицо, конфликт на Украине не имеет военного решения и урегулировать его можно только дипломатическим путем.

Киев с февраля блокировал поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на якобы повреждение трубопровода. Будапешт и Братислава считали, что Украина приостановила транзит по политическим причинам.

На фоне этой ситуации обе страны объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Позже, в конце апреля, поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены.

