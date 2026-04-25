Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Речь идет о временном ограничении приема и выпуска воздушных судов. Ведомство уточнило, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные меры введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Калуги и Тамбова. Данные меры также касались приема и выпуска воздушных судов. Эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

