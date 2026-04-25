РИА Новости: Porsche врезался в забор усадьбы Цигеля в Сокольниках

Водитель автомобиля Porsche врезался в забор усадьбы на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Сокольниках. По предварительным данным, водитель врезался в забор усадьбы по адресу: 5-й Лучевой просек, дом 14, строение 1. В результате ДТП никто не пострадал.

По данным СМИ, по этому адресу находится усадьба П. В. Цигеля.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и с еще одним автомобилем – во встречном.

В результате водитель отечественного авто скончался, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.

