В Германии отметили 81-ю годовщину исторической встречи на Эльбе

Памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины встречи союзных войск на Эльбе прошли в Германии, сообщает посольство РФ в ФРГ.

Уточняется, что в городе Торгау прошла церемония возложения венков и цветов к монументу, установленному в память о легендарной встрече союзников.

Также церемония состоялась на советском мемориальном воинском кладбище. Кроме того, цветы и венки возложили в городе Штреле.

Встреча войск СССР и США произошла 25 апреля 1945 года на реке Эльба близ Штреллы. Еще одна встреча произошла в тот же день в районе Торгау. В результате остатки немецкой армии были расколоты на две части – северную и южную.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявлял, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом позволило возобновить ежегодную торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище.

