Путин вспомнил последний разговор с Жириновским

Владимир Путин вспомнил слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского о том, что он еще нужен России. Об этом президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

По словам российского лидера, он позвонил политику в клинику, чтобы поддержать.

"Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, – сказал он, – я ведь еще нужен России", – поделился Путин.

Президент подчеркнул, что такое отношение к стране было в характере Жириновского. Он был хорошо образованным человеком и умел ясно излагать свои мысли.

Путин также добавил, что многие оценки Жириновского о будущем сейчас сбываются.

"Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил", – добавил глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге. Президент РФ очень уважал Жириновского, а их общение было интересно им обоим.

Жириновский руководил ЛДПР свыше 30 лет и представлял фракцию в Госдуме на протяжении 8 созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.