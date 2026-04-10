Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 19:41

Политика

Слуцкий открыл в "Манеже" выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий открыл в Центральном выставочном зале "Манеж" экспозицию под названием "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", сообщили в пресс-службе партии.

В церемонии открытия участвовали члены оргкомитета по подготовке к 80-летию Владимира Жириновского, председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также депутаты ЛДПР, сенаторы и партийный актив.

Выставка, ставшая одним из ключевых событий в честь 80-летия основателя ЛДПР, рассказывает о его жизненном пути. Слуцкий отметил, что с помощью этой экспозиции организаторы хотели вновь вспомнить "самого яркого политика современной России", дело которого растет, крепнет и развивается.

Парламентарий напомнил, что Жириновский мечтал об обществе, где будет царить инициатива, экономика, основанная на знаниях, уважение к человеку труда и к старшему поколению, а также лучшая в мире система образования.

Слуцкий заверил, что партия делает все, чтобы прогнозы Жириновского стали реальностью и чтобы люди – а это главный прогноз и главный план – жили в великой стране достойно. В рамках выставки представлено более 3 тысяч предметов: документы, агитационные плакаты, фотографии, рукописные письма и личные вещи основателя ЛДПР.

Ключевыми экспонатами стали агитационная "Буханка" (УАЗ-452), на которой Жириновский ездил по селам с громкоговорителем, его студенческие конспекты 1959 года и русско-турецкий разговорник, печатная машинка, на которой была написана первая программа ЛДПСС, а также чемодан с корзиной клубники: с этим Жириновский впервые приехал в Москву из Алма-Аты.

Выставка будет открыта для посещения с 11 по 23 апреля.

Ранее сообщалось, что жители Москвы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета" за год его существования. С момента запуска сервиса москвичи побывали на порядка 80 современных интерактивных выставках, а также увидели около 15 важных музейных проектов.

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика