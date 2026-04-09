"Мосбилет" и Театр Стаса Намина представили подборку семейных спектаклей

В Театре Стаса Намина регулярно проходят семейные спектакли, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, юных зрителей ждут на музыкальный спектакль по мотивам произведения Корнея Чуковского "Доктор Айболит" и пьесы Вадима Коростылева "О чем рассказали волшебники". Зрителям покажут, как Айболит отправился в Африку, чтобы остановить эпидемию в Обезьяньей стране и перевоспитать Бармалея.

Режиссером стала Вера Зудина, а хореографом – Екатерина Горячева. Роли исполнили Андрей Шугов, Алексей Алексеев, Иван Федоров, Юлия Пак и другие актеры. Ближайший показ пройдет 11 апреля.

Спектакль "Волшебник изумрудного города" состоится 12 апреля. Постановка сделана по мотивам повести Александра Волкова и расскажет о волшебнике, который превращает серый мир во вселенную, сияющую красками. Режиссером также стала Зудина, а в ролях – Пак, Иван Федоров, Ефим Колитинов, Владимир Филиппов и другие.

Помимо этого, театр приглашает на музыкальное представление по мотивам сказки братьев Гримм "Бременские музыканты". Зрителям расскажут историю Трубадура и его друзей Осла, Пса, Кота и Петуха, которые вместе ищут пропавшую принцессу. В постановке звучат песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина.

В качестве режиссеров выступили Геннадий Карпов и Алексей Казаков, а художником-постановщиком стала Галина Долматова. Музыкальные аранжировки подготовили Владислав Петровский и Сергей Гаврилов. Роли исполнят Александр Богданов, Олег Лицкевич, Олеся Левина и другие актеры, а посетить спектакль можно 18 апреля.

На следующий день, 19 апреля, можно будет посмотреть философскую сказку "Маленький принц", которую поставили по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Ее дополнили песнями на музыку Намина и стихами Наталии Макуни. В ролях – Степан Емельянов, Ефим Колитинов, Лидия Леликова и другие артисты.

Приобрести билеты можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" собрал подборку апрельских мероприятий в Доме А. Ф. Лосева. Гости могут посетить выставку "Мистический опыт в русской философии", где узнают о исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма.

Там также проводятся экскурсия по основной экспозиции дома, где расскажут о биографии Лосева, научные конференции и семинары, лекции о философии и мировой культуре и многое другое. В учреждении можно посетить концерты классической музыки.

