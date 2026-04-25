Более миллиарда поездок совершили москвичи на электробусах с 2018 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более миллиарда поездок совершили пассажиры на московских электробусах с 2018 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Запуск экологичного транспорта с 2018 по 2025 год позволил избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа – эквивалента парниковых газов", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

По его словам, развитие сети электробусных маршрутов повышает уровень комфорта пассажиров. С 2022 года технику поставляют в улучшенной комплектации: в салоне есть адаптивное освещение, электрический обогреватель не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру.

В 2025-м на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Машины создавали с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов жителей столицы.

В электробусах нового поколения переработали планировку салона, климатическая система стала эффективнее, а внешний вид транспорта теперь больше соответствует мировым трендам в промышленном дизайне.

В 2030 году количество электробусов в столице достигнет 5,9 тысячи, рассказал ранее Сергей Собянин. В настоящее время в столице запущено 280 маршрутов электробусов, на которых курсируют почти 3 тысячи экологичных машин. Они отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций. По будням пассажиры совершают на электробусах в среднем более 1,2 миллиона поездок.