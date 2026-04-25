Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 апреля, 14:29

Транспорт

Более миллиарда поездок совершили москвичи на электробусах с 2018 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более миллиарда поездок совершили пассажиры на московских электробусах с 2018 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Запуск экологичного транспорта с 2018 по 2025 год позволил избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа – эквивалента парниковых газов", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

По его словам, развитие сети электробусных маршрутов повышает уровень комфорта пассажиров. С 2022 года технику поставляют в улучшенной комплектации: в салоне есть адаптивное освещение, электрический обогреватель не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру.

В 2025-м на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Машины создавали с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов жителей столицы.

В электробусах нового поколения переработали планировку салона, климатическая система стала эффективнее, а внешний вид транспорта теперь больше соответствует мировым трендам в промышленном дизайне.

В 2030 году количество электробусов в столице достигнет 5,9 тысячи, рассказал ранее Сергей Собянин. В настоящее время в столице запущено 280 маршрутов электробусов, на которых курсируют почти 3 тысячи экологичных машин. Они отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций. По будням пассажиры совершают на электробусах в среднем более 1,2 миллиона поездок.

Читайте также


транспортгород

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика