Товарный знак серии видеоигр Quake зарегистрировали в России

25 апреля, 12:12

Товарный знак серии видеоигр Quake зарегистрировали в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания по изданию и разработке компьютерных игр ZeniMax Media, которая является дочерней компанией Microsoft Gaming, зарегистрировала в России товарный знак серии видеоигр Quake. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана 5 мая 2025 года из США компанией "Зенимакс медиа инк".

Уточняется, что знак зарегистрирован по четырем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят печатная продукция, одежда, игрушки и видеоигры, а также развлекательные услуги онлайн-видеоигр.

Ранее компания по производству спортивной одежды Nike продлила в России действие трех товарных знаков. Речь идет о Nike Aeroswift, Air Jordan и SNKRS.

До этого японская компания по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России. Заявка от компании поступила в сентябре 2024 года.

