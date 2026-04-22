Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 03:48

Экономика

Компания Nike продлила действие трех товарных знаков в РФ

Фото: depositphotos/jetcityimage2

Американская компания по производству спортивной одежды Nike продлила в России действие трех товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Речь идет о товарных знаках Nike Aeroswift, Air Jordan и SNKRS. Они должны были истечь весной и осенью 2026 года, однако после подачи заявления в Роспатент действие знаков было продлено до 2036-го.

Ранее японская компания по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России. Заявка от компании поступила в сентябре 2024 года.

В свою очередь, американская компания Starbucks потеряла в России товарный знак, представляющий собой черно-белый вариант логотипа. Срок действия товарного знака истек, и в 2026 году Роспатент внес соответствующую информацию в базу данных.

