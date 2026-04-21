21 апреля, 22:00

Спорт
Al Weeam: "Аль-Наср" может включить сына футболиста Роналду в основной состав

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/cristiano

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" хочет со следующего сезона включить в основной состав команды 15-летнего сына нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Al Weeam.

Как рассказал источник, клуб планирует оценить уровень молодого футболиста в конце сезона, прежде чем принимать окончательное решение по его интеграции в основную команду.

В настоящее время сын Роналду играет на позиции нападающего и состоит в молодежном составе "Аль-Насра".

Ранее Роналду продлил контракт с "Аль-Насром". Он будет действовать до 2027 года.

Позднее футболист заявил, что на чемпионате мира 2026 года он в последний раз в карьере сыграет за португальскую сборную. Соревнования пройдут в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля.

Криштиану Роналду вошел в состав совладельцев ФК "Альмерия"

