Джиган опроверг роман с Седоковой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.) опроверг роман с певицей Анной Седоковой. Он высказался об этом на гала-ужине премии "МУЗ ТВ".

Музыкант подчеркнул, что ни с кем не состоит в отношениях и пока к ним не готов. Он призвал не выдавать желаемое за действительное.

Информация о возможном романе Джигана с Седоковой ранее распространилась в СМИ. На премии телеканала "Жара" рэпер заявил, что Седокова звонит ему по ночам. Та стояла рядом и подтвердила слова кивком головы. Позже она объяснила журналистам, что это было механическое движение, поскольку в тот момент она отвечала на блиц-опрос.

Кроме того, 21 апреля певица опубликовала в своем блоге видео, на котором положила голову на плечо мужчине. Поклонники "узнали" в спутнике Джигана.