Оксана Самойлова отреагировала на предполагаемый роман Джигана с Седоковой

Модель Оксана Самойлова отреагировала на возможный роман экс-супруга Джигана с певицей Анной Седоковой. Как живут знаменитости после развода, расскажет Москва 24.

"Хочу, чтобы Джиган был счастлив"

Модель и блогер Оксана Самойлова высказалась на тему возможного романа экс-супруга Джигана, с которым они развелись в начале апреля. Многодетная мать рассказала журналистам, что желает рэперу счастья.





Оксана Самойлова блогер, модель Я не против. Я вообще с удовольствием... хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Если он найдет свою любовь, я буду очень рада. Не знаю, может, если это случится, я такая: о нет, что-то я погорячилась. Но пока что мне кажется, что я смогу.

Помимо этого, модель выразила уверенность, что ей тоже удастся найти свою любовь. Оксана также рассказала, что после развода набила несколько татуировок.

"Сделала уже три. И не могу остановиться. А вот каре не будет", – добавила инфлюенсер.

К слову, Самойлова не зря упомянула Анну Седокову: на протяжении нескольких дней в СМИ ходят слухи о возможном романе между ней и Джиганом. Все началось с того, что на премии телеканала "Жара" рэпер заявил, что Седокова звонит ему по ночам. Анна в этот момент стояла рядом и подтвердила слова кивком головы.

Позже певица объяснила ситуацию журналистам на другом мероприятии. Седокова отметила, что в прошлый раз произошло недоразумение: она отвечала на блиц-опрос и чисто механически кивнула.

"Это он мне звонит! Я хочу заявить, что это все неправда, что было сказано тогда. Я не сумела сориентироваться вовремя. Джиган мне сказал: "Звонишь?" Я стою как дура и говорю: "Да", – сказала Анна, однако ее слова не добавили ясности и не развеяли сомнения поклонников.

Кроме того, 21 апреля звезда опубликовала в своем блоге видео, на котором она положила голову на плечо мужчине. Лицо спутника частично мелькнуло в кадре, но поклонники сразу "узнали" в нем Джигана.

"Счастье любит тишину", – подписала ролик Анна, сопроводив слова эмодзи в виде сердца.

"Всю осознанную жизнь я была замужем за одним человеком"

Оксана также рассказала журналистам, с кем после развода живут четверо детей пары. Оказалось, что экс-супругам удалось достичь полного взаимопонимания в этом вопросе и дети не обделены вниманием ни одного из родителей.

"Дети живут и с ним, и со мной. Давид три дня – с ним, три дня – со мной. Девочки (Лея, Майя. – Прим. ред.) так же. Как-то вот эта грань у нас очень классно соблюдается", – отметила Оксана.

Однако старшая дочь пары Ариела преимущественно находится с мамой, добавила Самойлова.

После официального расторжения брака блогер публиковала в соцсетях грустные видео, где она плачет под печальные треки, называла себя бездомной (большой особняк в Подмосковье по решению суда остался Джигану), а потом напрямую высказалась о том, что разрыв был для нее болезненным.

"Всю осознанную жизнь я была замужем за одним человеком. Я не знаю, что такое расставаться. Я не знаю, как это – быть одной, и мне до сих пор очень сложно этому учиться. <...> Я в процессе пересборки себя. Я не понимаю, как жить без любви, ничего не вкладывая и не отдавая. Я не умею пока быть счастливой, не делая счастливыми всех вокруг", – поделилась инфлюенсер своими переживаниями с подписчиками.

При этом на днях блогер развеяла слухи и заявила в своих соцсетях, что ее сердце пока свободно, ведь она не собирается "разменивать себя на сомнительные интрижки".





Оксана Самойлова блогер, модель Тут выбирают не меня, тут выбираю я. А пока что единственный человек, которого мне хочется выбрать, – это я.

Блогер добавила, что будет выбирать вторую половину исключительно "сердцем и мозгами" и следующий ее роман случится только по большой любви.