Оксана Самойлова отреагировала на предполагаемый роман Джигана с Седоковой

Модель Оксана Самойлова отреагировала на возможный роман экс-супруга Джигана с певицей Анной Седоковой. Как живут знаменитости после развода, расскажет Москва 24.
"Хочу, чтобы Джиган был счастлив"
Модель и блогер Оксана Самойлова высказалась на тему возможного романа экс-супруга Джигана, с которым они развелись в начале апреля. Многодетная мать рассказала журналистам, что желает рэперу счастья.
Помимо этого, модель выразила уверенность, что ей тоже удастся найти свою любовь. Оксана также рассказала, что после развода набила несколько татуировок.
"Сделала уже три. И не могу остановиться. А вот каре не будет", – добавила инфлюенсер.
К слову, Самойлова не зря упомянула Анну Седокову: на протяжении нескольких дней в СМИ ходят слухи о возможном романе между ней и Джиганом. Все началось с того, что на премии телеканала "Жара" рэпер заявил, что Седокова звонит ему по ночам. Анна в этот момент стояла рядом и подтвердила слова кивком головы.
Позже певица объяснила ситуацию журналистам на другом мероприятии. Седокова отметила, что в прошлый раз произошло недоразумение: она отвечала на блиц-опрос и чисто механически кивнула.
"Это он мне звонит! Я хочу заявить, что это все неправда, что было сказано тогда. Я не сумела сориентироваться вовремя. Джиган мне сказал: "Звонишь?" Я стою как дура и говорю: "Да", – сказала Анна, однако ее слова не добавили ясности и не развеяли сомнения поклонников.
Кроме того, 21 апреля звезда опубликовала в своем блоге видео, на котором она положила голову на плечо мужчине. Лицо спутника частично мелькнуло в кадре, но поклонники сразу "узнали" в нем Джигана.
"Счастье любит тишину", – подписала ролик Анна, сопроводив слова эмодзи в виде сердца.
"Всю осознанную жизнь я была замужем за одним человеком"
Оксана также рассказала журналистам, с кем после развода живут четверо детей пары. Оказалось, что экс-супругам удалось достичь полного взаимопонимания в этом вопросе и дети не обделены вниманием ни одного из родителей.
"Дети живут и с ним, и со мной. Давид три дня – с ним, три дня – со мной. Девочки (Лея, Майя. – Прим. ред.) так же. Как-то вот эта грань у нас очень классно соблюдается", – отметила Оксана.
Однако старшая дочь пары Ариела преимущественно находится с мамой, добавила Самойлова.
После официального расторжения брака блогер публиковала в соцсетях грустные видео, где она плачет под печальные треки, называла себя бездомной (большой особняк в Подмосковье по решению суда остался Джигану), а потом напрямую высказалась о том, что разрыв был для нее болезненным.
"Всю осознанную жизнь я была замужем за одним человеком. Я не знаю, что такое расставаться. Я не знаю, как это – быть одной, и мне до сих пор очень сложно этому учиться. <...> Я в процессе пересборки себя. Я не понимаю, как жить без любви, ничего не вкладывая и не отдавая. Я не умею пока быть счастливой, не делая счастливыми всех вокруг", – поделилась инфлюенсер своими переживаниями с подписчиками.
При этом на днях блогер развеяла слухи и заявила в своих соцсетях, что ее сердце пока свободно, ведь она не собирается "разменивать себя на сомнительные интрижки".
Блогер добавила, что будет выбирать вторую половину исключительно "сердцем и мозгами" и следующий ее роман случится только по большой любви.