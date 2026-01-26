Форма поиска по сайту

26 января, 17:28

Шоу-бизнес
Фанаты Самойловой заподозрили у нее психологические проблемы на фоне развода

"По очереди крышу сносит?" У Самойловой заподозрили ментальные проблемы на фоне развода

Подписчики блогера Оксаны Самойловой забеспокоились о ментальном здоровье знаменитости. Фолловеры предположили, что бракоразводный процесс с рэпером Джиганом негативно сказался на психике многодетной матери. Подробности – в материале Москвы 24.

"Поменялась ролями с мужем?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana; vk.com/viqeo_videos

Подписчики блогера и модели Оксаны Самойловой забили тревогу: по мнению комментаторов, после начала бракоразводного процесса с рэпером Джиганом звезда стала чаще публиковать более откровенный контент. Семейные фото с детьми разбавили снимки Оксаны в откровенных нарядах, бикини, нижнем белье и сексуальных позах.

Например, в середине января модель делилась кадрами с отдыха на французском горнолыжном курорте, куда отправилась в компании других знаменитостей. В Сеть также попал ролик, снятый очевидцами, на котором Оксана в платье, шубе и темных очках танцует на столе на улице. Рядом с ней был мужчина с голым торсом.

Некоторых подписчиков подобный контент обеспокоил: пользователи Сети решили, что Самойловой тяжело справиться с разводом.

"Оксане нужна помощь! Где вообще близкие?", "такое ощущение, что у нее наступил переходный возраст", "Оксана поменялась ролями с мужем. Теперь он отец года, а она прожигательница жизни", "эффект развода", "кризис среднего возраста", "психолог есть? Что с ней?", "у них с Джиганом по очереди крышу сносит?", "пусть кто-нибудь оденет эту женщину", – написали фолловеры под провокационными публикациями.

При этом другие поклонники поддержали блогера и отметили, что мать и женщина – не взаимоисключающие понятия.

"Наконец-то не просто мама в кадре, а еще и роскошная женщина", "самые красивые в мире многодетные мамы – это русские", "Оксана – образ женщины нашего времени, что и с четырьмя детьми можно быть успешной, нужной и востребованной, любить себя. Восхищаюсь", – поддержали Самойлову подписчики.

В стадии развода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

19 января представитель Самойловой Олег Тонаконян заявил журналистам, что за два месяца, которые предоставил паре суд, примирения между супругами не произошло и блогер намерена расторгнуть брак. В тот же день состоялось заседание по разводу знаменитостей, однако суд отказался развести супругов.

Причина в том, что Джиган решил оспорить брачный договор. Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил журналистам, что документ был подписан в 2020 году, когда исполнитель находился на лечении. Согласно подписанным бумагам, почти все имущество, нажитое в браке, в случае развода перейдет Оксане.

"В период после госпитализации Денис находился в уязвимом состоянии, сопровождался и поддерживался близкими. Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны отдельные документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом", – заявил представитель Дениса.

При этом Самойлова ранее не скрывала наличие подобных документов.

"У нас был брачный договор в 2020 году. Все мое", – говорила Оксана журналистам.

При этом представитель Джигана заявил, что вероятность признания договора недействительным существует.

