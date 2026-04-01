Super: Самойлова отдала Джигану дом, чтобы ускорить развод

Брак рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой официально расторгнут, сообщили СМИ. При этом ранее экс-супруги заключили мировое соглашение по поводу имущественных вопросов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Все закончилось мирно"

Суд официально расторг брак блогера и бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн). Об этом стало известно 1 апреля. По данным СМИ, паре дается месяц на обжалование, после решение вступит в законную силу и экс-супругам выдадут свидетельство о разводе.

Незадолго до этого Самойлова и Джиган оформили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства о признании брачного договора недействительным, сообщил адвокат Оксаны Олег Тонаканян. Согласно достигнутым договоренностям, имущество поделили пополам, в частности, большой дом в Подмосковье остался музыканту.

"Он возмещает часть дома в денежном эквиваленте ниже рыночной цены Оксане. Две квартиры отдают Оксане, одна квартира – Денису Александровичу", – отметил юрист.

Адвокат также подчеркнул, что ферма Самойловой, а также общение с четырьмя детьми не являлись предметом спора. В свою очередь, представитель Джигана Сергей Жорин рассказал "СтарХиту", что удовлетворен результатом, отметив, что стороны смогли проявить мудрость, выдержку и уважение друг к другу.

"Это лучший вариант развития событий, и в подобных ситуациях именно такой подход должен служить примером. Всем учиться!" – посоветовал адвокат.

Самойлова также прокомментировала изданию Super условия мирового соглашения.





Оксана Самойлова блогер, модель Все закончилось мирно. Я решила не ссориться и отдала Денису дом, чтобы закончить процесс.

В свою очередь, рэпер в разговоре с журналистами отметил, что "делал все возможное и невозможное чтобы сохранить семью", а также выразил надежду, что в дальнейшем все вопросы с Оксаной они будут решать также на ноте взаимоуважения.

"Детям одинаково нужны и мама, и папа. Им точно не нужны публичные откровения, сплетни и обсуждение личных вопросов в средствах массовой информации", – добавил он.

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025-го. Однако процесс затянулся из-за брачного договора между супругами. В январе 2026-го суд отказался развести Дениса и Оксану, потому что рэпер решил оспорить документ.

Сергей Жорин тогда рассказал журналистам, что договор был подписан в 2020-м, когда Джиган находился на лечении, из-за чего был в "уязвимом состоянии".

"Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны отдельные документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом", – уточнил адвокат рэпера.

По словам Жорина, условия договора предполагали, что практически все имущество, нажитое в браке, должно было перейти в собственность Оксаны. Это не отрицала и сама модель в разговоре с журналистами.

"У нас был брачный договор в 2020 году. Все мое", – уточняла Самойлова.

Однако 20 февраля адвокат Оксаны Олег Тонаканян заявил, что Джиган был адекватен при подписании брачного договора. Он также добавил, что нотариус, который удостоверял документы, подтвердил вменяемость рэпера, отметив, что суд во всем разберется.

В конце февраля телеграм-канал Mash сообщил, что совместные активы пары оцениваются в 620 миллионов рублей.

Любовь прошла

Пара состояла в официальном браке почти 13 лет. У супругов есть четверо несовершеннолетних детей. При этом в семье и раньше возникали кризисы, а в 2020-м инфлюенсер уже собиралась разводиться с мужем. Однако вскоре Оксана поделилась с подписчиками, что приняла решение дать отношениям еще один шанс и попытаться сохранить семью ради детей.

Поэтому, когда общественность узнала об очередной попытке развода осенью 2025-го, в Сети выступило много скептиков. Некоторые комментаторы решили, что пара просто привлекает внимание ради пиара. По мнению авторов теории, "доказательствами" служил выход трека Джигана и премьера реалити-шоу о семье, которые последовали вскоре после новостей о разводе.

При этом Самойлова опровергла слухи, заявив, что семья действительно переживает непростой период. Позже, когда реалити-шоу вышло, в одном из выпусков модель призналась, что попытки Джигана спасти брак уже не имеют смысла, ведь она больше не любит рэпера.