Стали известны детали бракоразводного процесса Джигана и Оксаны Самойловой

Суд предоставил блогеру Оксане Самойловой и рэперу Джигану три месяца на примирение, не одобрив им скорейшее расторжение брака. Однако в Сети предположили, что развод может быть лишь имитацией. Подробности читайте в материале Москвы 24.

"Джигану нужно повзрослеть"

Первое судебное заседание по разводу Оксаны Самойловой и Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн) состоялось 28 октября. Блогер подала ходатайство о скорейшем расторжении брака, однако представители музыканта попросили судью дать паре максимальное время для примирения – три месяца. Второе судебное заседание назначено на 17 ноября.

"Сегодня мы заявили ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено 17 ноября в судебном заседании. Мы просим предоставить срок на примирение три месяца. И, наверное, это все, что я могу сказать на данной стадии", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката Джигана Сергея Жорина.

Защитники Самойловой в свою очередь ходатайствовали о закрытом режиме слушаний, пишут СМИ. Сам рэпер заседание проигнорировал, а Оксана рассказала журналистам, что не видела Джигана с 20 сентября. Блогер при этом намекнула, что у нее нет агрессивного настроя по отношению к мужу, и выдвинула условие, при котором готова пересмотреть отношения с музыкантом, пишет сайт "Стархит".





Оксана Самойлова блогер Я этого 17 лет ждала, сколько еще можно? Мое терпение лопнуло. Он выпустил песню, и все – я поплакала, но нужно же что-то делать. Когда Денис повзрослеет, я сразу замечу.

При этом в Сети появилась теория о том, что судебные встречи Джигана и Оксаны могут оказаться лишь имитацией развода. Подобные предположения среди пользователей возникли после премьеры трека рэпера, посвященного Оксане: релиз состоялся сразу после новостей о разводе.

Сомнения в правдивости истории усилились, когда Самойлова приехала в суд с двумя операторами и режиссером. А за несколько дней до этого Джиган в шоу Азамата Мусагалиева рассказал подробности о реалити-шоу, которое было анонсировано еще до новостей о разводе. Проект покажет личную жизнь звездной семьи, в съемках примут участие и четверо детей пары.

"Это шоу о нашей семье. То есть я, Оксана и дети. Это круглосуточные съемки. Ну разве что на туалет будем прерываться. Полнометражный вариант нашей жизни", – заявил рэпер.

При этом Оксана опровергла сообщения о пиаре на разводе ради продвижения, отметив, что реалити не нуждается в такой рекламе. Она назвала происходящее непростым периодом для семьи, добавив, что один день может быть лучше, другой – хуже.

Вторая попытка развода

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова направила в суд иск о расторжении брака с рэпером Джиганом – соответствующая запись появилась в картотеке судов еще 6 октября. 28-го было прошло техническое заседание для урегулирования организационных вопросов по делу.

Развод пары комментировал продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, блогер решилась на этот шаг из-за поведения мужа, который ей изменял в браке, но "всякому терпению приходит конец", подчеркнул продюсер.

Оксана Самойлова и Джиган познакомились в 2010 году, а через два года оформили отношения официально.

Ранее в их браке уже не раз возникали кризисы и разговоры о разводе, но каждый раз пара мирилась. В 2020 году модель даже подавала заявление на развод, однако супруги не явились на слушание, из-за чего дело было закрыто. Тогда Оксана призналась подписчикам, что решила сохранить семью ради детей. У супругов четверо наследников: 14‑летняя Ариела, 11‑летняя Лея, 8‑летняя Майя и 5-летний сын Давид.