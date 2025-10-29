Экс-супруга Аскольда Запашного ответила на откровения о его изменах и внебрачном ребенке

Цирковой артист Аскольд Запашный публично рассказал, что развелся с супругой после 18 лет брака. Он также признался, что у него есть внебрачный сын. Подробности семейной драмы – в материале Москвы 24.

"Штамп для меня был формальностью"

Наследник знаменитой цирковой династии Аскольд Запашный сделал ряд признаний в эфире одной из телевизионных программ. Он заявил, что в сентябре этого года оформил развод с супругой Элен Запашной-Райхлин и матерью двоих его дочерей после 18 лет брака.

Запашный рассказал ведущей Лере Кудрявцевой, что изначально в их семье не было все гладко. Родители возлюбленных были против их брака, а плотные рабочие графики и расстояние – Аскольд часто бывал на гастролях, Элен жила в Москве – привели к серьезному кризису через 7 лет после свадьбы.

"Мы превратились в друзей с обязательствами и штампом в паспорте. И я пытался об этом говорить, но меня не очень-то и слушали. Наверное, Элен верила, что так можно существовать", – отметил Аскольд.

Запашный добавил, что начал чувствовать одиночество в браке. В итоге у него закрутился роман с коллегой Дианой, которая в 2016 году родила от него сына.





Мне казалось, что с Дианой была не только страсть, но и любовь. О новых отношениях я рассказал жене практически сразу. Планировал, что мы каким-то образом решим этот вопрос. Вместе определим, каким образом дальше будут строиться наши отношения, чтобы при этом не пострадали дети.

При этом артист подчеркнул: он считал, что их чувства с женой испарились, а брак стал формальностью, который держался лишь на долге.

"Понимаю, что сейчас в глазах женщин я выгляжу полным мерзавцем. Что вот я пошел и изменил жене, но все не совсем так. Все гораздо сложнее. Штамп этот для меня всегда был формальностью. Я, скорее, женился, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы дети родились в браке. И делал я это вопреки своей семье. Ведь моя семья была категорически против", – заявил артист.

При этом беременная Диана поставила ультиматум, потребовав, чтобы Аскольд ушел из семьи к ней. Артиста не устроил такой расклад, и он расстался с матерью внебрачного ребенка, при этом продолжая поддерживать наследника материально. Кроме того, Аскольд заявил, что был раздосадован другим поступком экс-любовницы: она назвала их сына Аскольдом. Наследник династии циркачей счел, что женщиной руководило желание "политизировать ребенка" и показать всем, что это именно его сын.

"Я сказал ей: "Ты что, с ума сошла?" В моем случае это странно – имя редкое. Аскольд Аскольдович звучит так, будто нужно всем показать, что это сын Аскольда. И меня это раздражало", – рассказал артист.

Запашный добавил, что отношения с Дианой у него сложные, а его супруга знала о существовании внебрачного наследника, но не смогла принять его.





Единственное, о чем мы так и не договорились, как будем с детьми взаимодействовать. Если бы она этого ребенка принимала, то, может, у нас лучше бы все было. А она тоже постаралась от него отгородиться. К сожалению, так вся семья моя сделала.

Артист уточнил, что инициатором развода стал он.

"Ему нужна особая девушка"

Откровения дрессировщика не остались без ответа со стороны его бывшей супруги. Элен написала пост в своих соцсетях.



Элен Запашная-Райхлин экс-супруга Аскольда Запашного Предатель на миллион… Сценарий нового кино. Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь.

Позже Элен написала в своем телеграм-канале, что ей помогло справиться с разрывом, ведь поначалу ее не отпускали навязчивые мысли. Женщина мучилась вопросами, почему это произошло именно с ней и что она сделала не так.

"И я приняла решение, одно и самое правильное – работать. Заполнить свои мысли работой, учебой, спортом и так далее. Да, поначалу это было искусственно", – написала экс-супруга знаменитости.

Элен отметила, что через какое-то время жесткий и порой изнурительный режим превратился в привычку, которая впоследствии начала приносить удовольствие.

"Спорт и ежесекундная поддержка семьи и друзей удержали меня от того, чтобы "не утонуть" в мыслях", – рассказала Элен.

Подписчики женщины оставили ей массу комментариев со словами поддержки. Некоторые пользователи осудили чрезмерную откровенность Аскольда и выразили недоумение, зачем он рассказал все публично, не подумав, каково будет его детям узнавать подробности личной жизни родителей из СМИ.

При этом старшая наследница Запашного, 15-летняя Ева, тоже не осталась в стороне от скандала. Девушка отреагировала на ситуацию в своих соцсетях.

"Сегодня еще один прекрасный день, чтобы сказать, как сильно я люблю свою семью. А ребяткам, которые бегают по телеканалам и вешают всем лапшу на уши, мы пожелаем всего наилучшего. Больше не буду давать никаких комментариев. Всем спасибо! Можно расходиться… В общем, цирк в цирке", – написала дочь Запашного.

В свою очередь, актриса Вера Сотникова поддержала Запашного. Она приняла участие в том же выпуске программы, что и Аскольд, а после опубликовала совместное фото с дрессировщиком, назвав его "завидным женихом" и озвучив требования к его будущей избраннице.





Вера Сотникова актриса Завоевать его сердце будет не просто. Ему нужна особая девушка. Не просто красивая с длинными ногами, а образованная, воспитанная, талантливая. Сдержанная и страстная одновременно, способная пожертвовать своими интересами ради него. Ему нужна настоящая любовь!

Сотникова добавила, что Запашный "общается с тиграми чаще, чем с женщинами", поэтому его возлюбленная должна обладать терпением.