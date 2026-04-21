МИД Италии вызвал посла РФ из-за слов Соловьева в адрес Мелони

Глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони. Об этом Таяни написал в соцсети Х.

Министр отметил, что намерен выразить послу РФ официальный протест из-за крайне серьезных и оскорбительных заявлений Соловьева, высказанных по российскому телевидению.

По данным СМИ, речь идет о словах телеведущего, когда он обвинил итальянского премьера в предательстве американского лидера Дональда Трампа и сказал, что предательство – второе имя Мелони. Также он назвал премьера "фашистской тварью" и по-итальянски нецензурно обозвал политика.

