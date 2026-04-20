Юрист Остапенко: Боня может отсудить по 100 тыс руб у Соловьева и Милонова за оскорбления

Блогер Виктория Боня может отсудить у журналиста Владимира Соловьева и депутата Виталия Милонова по 100 тысяч рублей за оскорбления, заявил "Абзацу" юрист Ярослав Остапенко.

Ранее Боня возмутилась высказыванием Соловьева, который назвал ее "потрепанной шалавой", и Милонова, который охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Вместе с тем блогер заступилась за блогера Олесю Иванченко, которую обидел дизайнер и блогер Артемий Лебедев в рамках интервью.

По словам юриста, Боня может подать в суд отдельные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Хотя формально можно требовать любую сумму, судебная практика последних лет позволяет рассчитывать на 50–100 тысяч рублей с каждого ответчика.

Если суд решит, что указанные высказывания содержат оскорбления, порочат честь, достоинство и деловую репутацию, тогда она может рассчитывать на опровержение и компенсацию морального вреда, уточнил Остапенко. Также блогер может подать заявление в прокуратуру о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ за оскорбление. В связи с тем, что высказывание было совершено с использованием СМИ или интернета, возможен штраф до 10 тысяч рублей.

"С правовой точки зрения наиболее вероятно наличие признаков оскорбления именно в словах Соловьева. Милонов, на мой взгляд, высказался заметно осторожнее и его фразы могут быть восприняты не как утверждение о фактах, а как оценочная реплика", – поделился юрист.

Однако окончательное решение в подобных случаях принимает лингвистическая экспертиза.

При этом Боня не сможет заступиться в суде за Иванченко, которую оскорбил Лебедев: российское законодательство не позволяет подавать иски в защиту третьих лиц, пояснил эксперт.

Милонов, комментируя возможный судебный иск со стороны Бони, заявил, что не опасается разбирательств, поскольку у него нет времени думать о "монакских". Он подчеркнул, что воспитывает шестерых детей в России и плохо знает "животных Монако", сравнив свои знания с двойкой по биологии. В связи с этим он попросил не спрашивать у него, что "в Монако происходит или во Франции".

Ранее Боня в одной из своих соцсетей разметила видеообращение, где предложила создать платформу для прямой связи россиян с Владимиром Путиным, заявив, что до главы государства могут "неправильно доносить информацию". Также блогер, в частности, упомянула ситуацию с паводками, изъятием домашнего скота и отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле увидели видеообращение. Он заявил, что власти уже ведут большую работу по затронутым в видео резонансным темам.

Вместе с тем Песков добавил, что Путин получает полную информацию о происходящем в стране, отвергая предположения блогеров о том, что ему что-то не докладывают.