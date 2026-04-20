Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 15:01

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Юрист Остапенко: Боня может отсудить по 100 тыс руб у Соловьева и Милонова за оскорбления

Юрист назвал сумму, которую Боня может взыскать с Соловьева и Милонова за оскорбления

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня может отсудить у журналиста Владимира Соловьева и депутата Виталия Милонова по 100 тысяч рублей за оскорбления, заявил "Абзацу" юрист Ярослав Остапенко.

Ранее Боня возмутилась высказыванием Соловьева, который назвал ее "потрепанной шалавой", и Милонова, который охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Вместе с тем блогер заступилась за блогера Олесю Иванченко, которую обидел дизайнер и блогер Артемий Лебедев в рамках интервью.

По словам юриста, Боня может подать в суд отдельные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Хотя формально можно требовать любую сумму, судебная практика последних лет позволяет рассчитывать на 50–100 тысяч рублей с каждого ответчика.

Если суд решит, что указанные высказывания содержат оскорбления, порочат честь, достоинство и деловую репутацию, тогда она может рассчитывать на опровержение и компенсацию морального вреда, уточнил Остапенко. Также блогер может подать заявление в прокуратуру о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ за оскорбление. В связи с тем, что высказывание было совершено с использованием СМИ или интернета, возможен штраф до 10 тысяч рублей.

"С правовой точки зрения наиболее вероятно наличие признаков оскорбления именно в словах Соловьева. Милонов, на мой взгляд, высказался заметно осторожнее и его фразы могут быть восприняты не как утверждение о фактах, а как оценочная реплика", – поделился юрист.

Однако окончательное решение в подобных случаях принимает лингвистическая экспертиза.

При этом Боня не сможет заступиться в суде за Иванченко, которую оскорбил Лебедев: российское законодательство не позволяет подавать иски в защиту третьих лиц, пояснил эксперт.

Милонов, комментируя возможный судебный иск со стороны Бони, заявил, что не опасается разбирательств, поскольку у него нет времени думать о "монакских". Он подчеркнул, что воспитывает шестерых детей в России и плохо знает "животных Монако", сравнив свои знания с двойкой по биологии. В связи с этим он попросил не спрашивать у него, что "в Монако происходит или во Франции".

Ранее Боня в одной из своих соцсетей разметила видеообращение, где предложила создать платформу для прямой связи россиян с Владимиром Путиным, заявив, что до главы государства могут "неправильно доносить информацию". Также блогер, в частности, упомянула ситуацию с паводками, изъятием домашнего скота и отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле увидели видеообращение. Он заявил, что власти уже ведут большую работу по затронутым в видео резонансным темам.

Вместе с тем Песков добавил, что Путин получает полную информацию о происходящем в стране, отвергая предположения блогеров о том, что ему что-то не докладывают.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика