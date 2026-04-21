21 апреля, 21:39

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с истязанием детей в подмосковном Одинцове

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Московской области, сообщила пресс-служба СК России.

"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Речь идет о видео, на котором житель Подмосковья кидает кухонный нож в живот своего сына. Также сообщается о применении мужчиной иных опасных методов воспитания против троих детей, включая принуждение 9-летней дочери ходить по битому стеклу.

Инцидент произошел в населенном пункте Жаворонки Одинцовского городского округа. Свои действия мужчина объяснил физической подготовкой детей. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что использовать острые предметы в воспитании детей неприемлемо. Мишонова объяснила, что не понимает самоуверенность таких родителей, которые готовы подвергать риску самое дорогое, что у них есть.

