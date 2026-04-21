Дело возбудили в Подмосковье после видео с мужчиной, бросившим нож в ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видеоролика, на котором мужчина бросает нож в ребенка. Об этом сообщил СК РФ по Подмосковью в МАХ.

Инцидент произошел в населенном пункте Жаворонки Одинцовского городского округа. На запечатленных кадрах мужчина с высоты бросает в живот подростка нож. Свои действия мужчина объяснил физической подготовкой ребенка.

Ему вменяют вину по статье об истязании и неисполнении местным жителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (пункт "г" части 2 статьи 117, статья 156 УК РФ). В данный момент ведется работа по выяснению всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить мужчину, который истязал 10-летнего пасынка. По данным следствия, отчим с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.