Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 14:54

Происшествия

Дело возбудили в Подмосковье после видео с мужчиной, бросившим нож в ребенка

Фото: телеграм-канал Mash

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видеоролика, на котором мужчина бросает нож в ребенка. Об этом сообщил СК РФ по Подмосковью в МАХ.

Инцидент произошел в населенном пункте Жаворонки Одинцовского городского округа. На запечатленных кадрах мужчина с высоты бросает в живот подростка нож. Свои действия мужчина объяснил физической подготовкой ребенка.

Ему вменяют вину по статье об истязании и неисполнении местным жителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (пункт "г" части 2 статьи 117, статья 156 УК РФ). В данный момент ведется работа по выяснению всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить мужчину, который истязал 10-летнего пасынка. По данным следствия, отчим с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика