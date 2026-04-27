27 апреля, 11:58

Культура

Актрису Елену Михееву похоронят на Хованском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженную артистку России Елену Михееву похоронят на Хованском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в окружении актрисы.

"Отпевание пройдет в Троицкой церкви 29 апреля. После состоится прощание в Хованском крематории, похоронят на Хованском кладбище", – рассказала собеседница агентства.

Михеева скончалась 26 апреля в возрасте 74 лет. В ее окружении уточнили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Артистка отдала сцене более 50 лет. Она работала в Московском областном драмтеатре имени А. Н. Островского, Московском областном Камерном театре и Московском Губернском театре.

Более того, она снималась в таких кинокартинах, как "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Следствие ведут знатоки" и "Ералаш". В 2004 году Михеева получила звание заслуженной артистки РФ.

