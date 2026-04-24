В Чечне скончался писатель Муса Ахмадов

Писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов скончался в возрасте 70 лет в Чечне. Об этом в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил председатель Союза писателей республики Аламахад Ельсаев.

В беседе с РИА Новости коллеги писателя рассказали, что Ахмадов долго боролся с онкологией, а в последнее время находился в реанимации.

Ахмадов родился 28 января 1956 года. В 1979-м окончил филологический факультет ЧИГУ, после чего работал учителем в сельской школе и редактором книжного издательства. С 2004 года он был главредом литературно-художественного журнала "Вайнах".

В 2011 году писатель был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", а в 2022-м – почетным знаком "За трудовое отличие".