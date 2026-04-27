Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и населенный пункт Таратутино в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Установить контроль над Ильичовкой удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад", в то время как представители группировки войск "Север" смогли освободить Таратутино.

Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 190 военных в зоне ответственности "Западной" группировки войск ВС РФ. Также ВСУ понесли потери в свыше 165 военнослужащих в зоне ответственности "Северной" группировки российских войск. В целом за сутки украинские силы потеряли в зоне спецоперации порядка 1 145 солдат.

Ранее ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. До этого удалось освободить населенный пункт Ветеринарное в этой же области и Гришино в ДНР. Всего российская армия в марте – апреле взяла под контроль свыше 34 населенных пунктов.

