Открылся прием заявок на новый поток ИТ-стажировки в правительстве Москвы

Молодых специалистов в сфере информационных технологий приглашают на стажировку "ИТ-город" в правительстве Москвы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, прием заявок на новый поток уже начался и продлится до 22 мая включительно. Программа предназначена для выпускников и студентов профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет.

Претендентам предстоит пройти тестирование и собеседование, выполнить профильное задание. По итогам шанс проявить себя получат около 110 человек.

"Программа ИТ-стажировки стартовала в 2022 году. С того момента на нее поступило больше 26 тысяч заявок", – отметила Сергунина.

По ее словам, в новом потоке на выбор предлагается 10 направлений. Это "Аналитика данных", "Управление проектами", "Машинное обучение", "Разработка", "Системное администрирование" и прочие. Узнать о каждом из них подробнее и получить рекомендации экспертов по прохождению стажировки можно на онлайн-встрече 18 мая.

Программа длится полгода и оплачивается. Вместе с наставниками участники будут работать над развитием значимых городских цифровых решений, среди которых порталы mos.ru и "Узнай Москву", платформа "Московская электронная школа", единая медицинская информационно-аналитическая система, туристический сервис Russpass.

"Об "ИТ-городе" я узнал совершенно случайно: зашел на портал mos.ru, чтобы записаться к врачу, и увидел на главной странице информацию о программе. Затем решил пройти ее по моему направлению – "Поддержка пользователей". Отборочные испытания были непростыми, но я справился и стал частью команды столичного департамента информационных технологий. После колледжа этот проект позволил мне сделать первые шаги в профессии", – рассказал участник программы "ИТ-город" Максим Степанов.

Программу стажировок организует управление кадровых сервисов правительства Москвы совместно с департаментом информационных технологий города Москвы.

