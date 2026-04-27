Минобороны запретит перевод бойцов из войск беспилотных систем в другие подразделения

Запрет на перевод бойцов, проходящих службу в Войсках беспилотных систем (БПС), в другие подразделения вступит в силу до конца апреля. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на замглавы Минообороны РФ, генерала армии Виктора Горемыкина.

Вопрос был поднят в рамках межведомственного совещания, которое состоялось в понедельник, 27 апреля. Также участники заседания обсудили основные принципы и условия набора студентов в Войска беспилотных систем и меры их социальной поддержки.

На совещании Горемыкин представил детальное изложение основных пунктов контракта. Он пояснил, что инструкции для военнослужащих БПС направлены на усиление персональной ответственности командиров за выполнение контрактных обязательств и на регламентацию процедуры увольнения по окончании срока службы.

Горемыкин отметил, что перевод военнослужащего БПС в иные виды войск без его добровольного согласия не предусмотрен.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что будут индивидуально рассматривать каждый случай принуждения гражданина к подписанию контракта. При выявлении подобных случаев либо в случае возникновения любых других вопросов или проблем гражданин может позвонить по горячей линии или обратиться в электронную приемную.