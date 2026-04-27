27 апреля, 12:47

Минобороны запретит перевод бойцов из войск беспилотных систем в другие подразделения

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Запрет на перевод бойцов, проходящих службу в Войсках беспилотных систем (БПС), в другие подразделения вступит в силу до конца апреля. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на замглавы Минообороны РФ, генерала армии Виктора Горемыкина.

Вопрос был поднят в рамках межведомственного совещания, которое состоялось в понедельник, 27 апреля. Также участники заседания обсудили основные принципы и условия набора студентов в Войска беспилотных систем и меры их социальной поддержки.

На совещании Горемыкин представил детальное изложение основных пунктов контракта. Он пояснил, что инструкции для военнослужащих БПС направлены на усиление персональной ответственности командиров за выполнение контрактных обязательств и на регламентацию процедуры увольнения по окончании срока службы.

Горемыкин отметил, что перевод военнослужащего БПС в иные виды войск без его добровольного согласия не предусмотрен.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что будут индивидуально рассматривать каждый случай принуждения гражданина к подписанию контракта. При выявлении подобных случаев либо в случае возникновения любых других вопросов или проблем гражданин может позвонить по горячей линии или обратиться в электронную приемную.

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

