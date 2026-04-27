Две мощные вспышки произошли на Солнце

Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце ночью и утром 27 апреля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики, вспышечная активность на Солнце 27 и 28 апреля может варьироваться от умеренной до высокой. При этом ученые не исключили вспышек высшего класса Х, включая протонные.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что россияне смогут увидеть голубую Луну в мае. Всего в этот месяц будут наблюдаться два полнолуния – 1 и 31 мая.

Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, однако это не связано с цветом спутника. Название было заимствованно от английского выражения "once in a blue moon!" ("однажды при голубой Луне". – Прим. ред.).