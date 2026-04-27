Умер замгендиректора "Росатома" Вячеслав Рукша

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Заместитель генерального директора "Росатома" Вячеслав Рукша умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную корпорацию.

"Да, к сожалению, это так <...> Готовим некролог", – сказали в "Росатоме".

Рукша родился в 1954 году в Гродно Белорусской ССР. В 1976 году он окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова. Затем до 2000 года работал в "Мурманском морском пароходстве" на разных должностях: начинал мастером-электриком атомного ледокола "Арктика", а в 1998-м его назначили гендиректором предприятия.

С 2000 по 2004 год занимал должность первого замминистра транспорта РФ, затем до 2005 года руководил Федеральным агентством морского и речного транспорта. До 2008 года был советником президента "РЖД".

Далее, с 2008 по 2018 год, был гендиректором ФГУП "Атомфлот", когда предприятие из Росморречфлота было передано в состав "Росатома". С 2018 года Рукша был замгендиректора "Росатома", директором Дирекции Северного морского пути госкорпорации.

