Счета уехавшего из России комика Шаца заблокировали из-за долга

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин (Михаил Шац признан иноагентом в РФ)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета покинувшего родину комика и телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) из-за задолженности в 46,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного аналитического сервиса.

Согласно документам, Шац не ликвидировал ИП в России. Более того, в августе 2025 года в налоговую были внесены сведения о его регистрации как индивидуального предпринимателя в Соцфонде.

Решение о блокировке счетов юмориста было принято 13 апреля 2026-го. Причем аналогичная ситуация с его активами уже складывалась в июне 2024-го и июле 2025-го. Тогда причиной указывалось "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в установленный срок".

Задолженность также имеется у зятя комика и ведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – Семена Шмелева, который покинул Россию вместе с супругой Софьей Шац после начала СВО. Как ранее писал телеграм-канал SHOT, он накопил задолженность перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) более чем на 300 тысяч рублей, в связи с чем приставы уже начали исполнительное производство против него.

Прокомментировавший в беседе с "Абзацем" ситуацию адвокат Вадим Багатурия заявил, что приставы могут арестовать активы Шмелева после начала исполнительного производства. Причем первыми под удар могут подпасть финансовые счета и недвижимость.

"Они должны установить имущество: в первую очередь – банковские счета, во вторую очередь – недвижимость, в третью – движимое имущество, и наложить обеспечительные меры в целях будущего взыскания. Если человек не гасит задолженность, тогда приставы начинают проводить мероприятия, направленные на подготовку к торгу", – пояснил юрист.

Вместе с тем Багатурия обратил внимание на то, что Шмелев закрыл свое ИП только в декабре 2025 года, но проигнорировал требования по уплате налогов за несколько лет. По его словам, несмотря на активные действия приставов в России, за пределами страны должнику не угрожает преследование по линии Интерпола.

Шац получил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно переехал туда после начала СВО. В сентябре 2022-го Минюст России включил его в список иностранных агентов.

Ранее комик заявлял, что не испытывает разочарования от жизни за границей. По его словам, со временем многое наладилось, а главное, изменилось собственное восприятие происходящего. Благодаря этому с каждым годом ему становится проще относиться к жизни.