РИА Новости: судебные приставы взыскали долг с актера Смольянинова

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Судебные приставы взыскали с актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) долг на сумму более 155 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

С актера, согласно материалам приставов, взыскивалось в общей сложности свыше 159,7 тысячи рублей. По словам информированного источника агентства, за задолженности приставы арестовали автомобиль Смольянинова.

В пресс-службе столичного главка ФССП России также заявили, что арестованное в стране имущество актера будет продано, если он не погасит долг.

Как указано в судебных материалах, 21 сентября исполнительное производство было завершено. По данным приставов, у Смольянинова в настоящее время числится задолженность в 3,9 тысячи рублей сборов по 31 исполнительному производству.

Актера заочно арестовали в 2024 году. Он обвиняется о возбуждении ненависти либо вражды, а также публичном распространении фейков о Вооруженных силах России. Смольянинов покинул страну после начала СВО на Украине.

В 2023 году его призвали иностранным агентом и внесли в список террористов и экстремистов.