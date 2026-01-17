Форма поиска по сайту

Комик Шац заявил о возвращении в РФ сомневавшихся эмигрантов

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин (Михаил Шац признан в РФ иноагентом)

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ иноагентом) заявил, что практически все русские релоканты, которые сомневались в своем решении покинуть страну, уже вернулись на родину. Таким мнением он поделился в интервью на YouTube-канале фотографа Георгия Кардавы.

По словам Шаца, большинству эмигрантов из РФ очень тяжело дается жизнь за границей. В связи с этим за рубежом остаются в основном те, кто был принципиален в своем решении переехать.

"Колеблющиеся почти все схлынули обратно", – добавил Шац.

Он подчеркнул, что не осуждает решивших вернуться в Россию, поскольку понимает их решение.

Ранее Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников, освободив их от необходимости подтверждения владения русским языком.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По его мнению, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием.

