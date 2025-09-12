Изменения внесли в госпрограмму по переселению соотечественников

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров

Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников, освободив их от необходимости подтверждения владения русским языком. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

Уточняется, что речь идет о тех, кто состоял в гражданстве России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины. Расширен и перечень лиц, имеющих право принять участие в программе как репатриант. Теперь она распространяется на тех, кто родился и ранее проживал на территориях новых регионов России.

Кроме того, был дополнен список документов, с помощью которых можно подтвердить знание языка. Среди них – документ об образовании, который был получен после 1 сентября 1991 года за пределами страны в филиале учреждения высшего образования, находившегося в ведении России. Обучение при этом должно было вести на русском языке.

Помимо этого, внесенные в программу российские регионы получили право на оказание финансовой и социальной поддержки участникам-репатриантам и членам их семей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что нужно сделать все возможное для возвращения в страну людей, считающих себя соотечественниками по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По его мнению, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием.