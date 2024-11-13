Песков назвал релокантов окончательно оторванными от России

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Покинувшие страну граждане окончательно оторваны от России и не имеют к стране никакого отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы (признаны в РФ иноагентами) провести 17 ноября в Берлине демонстрацию против спецоперации России на Украине.

"Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним, поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет", – сказал Песков.

Яшин и Кара-Мурза вошли в список обмена заключенными между Россией и США, который состоялся 1 августа. Всего в рамках сделки фигурировали около 26 заключенных из семи стран.

России в рамках обмена удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.