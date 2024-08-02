Баскетболистка из США Грайнер назвала огромной победой обмен заключенными с РФ

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Осужденная за контрабанду наркотиков баскетболистка из США Бриттни Грайнер, которую 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби обменяли на Виктора Бута, приговоренного в 2008 году в США к 25 годам за торговлю оружием, назвала победой состоявшийся 1 августа обмен заключенными между РФ и США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

"Любой день, когда американцы возвращаются домой, – это победа", – подчеркнула спортсменка.

Грайнер также заявила, что сам обмен является очень волнующим и эмоциональным моментом, который она в свое время пережила.

Бута и Грайнер перед обменом помиловали, поэтому им не пришлось отбывать наказание в своих странах.

В рамках сделки между РФ и Западом фигурировали около 26 заключенных из семи стран. России в рамках обмена удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден заявил, что Запад вернул журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана, редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом).

Кроме того, Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

