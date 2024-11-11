Депутат Хинштейн заявил, что релокантам будет непросто жить на рубли

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Переехавшим за границу гражданам и тем, кто позволяет себе "поливать помоями" Россию, будет сложно жить на доход от сдачи квартиры в РФ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Меры по регулированию выплат для иноагентов за их деятельность в России уже прорабатывают в Госдуме. Об этом же ранее говорил глава ГД Вячеслав Володин. Так, будущие ограничения будут регулировать выплаты иноагентам за их интеллектуальную деятельность или бренды.

В связи с предложением Володина обязать иноагентов создать рублевый счет для получения дохода в России, Хинштейн добавил, что такой категории граждан теперь жить на рубли будет проблематично.

"Этот закон решит и проблему, которую я не раз поднимал: отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах", – отметил депутат в своем телеграм-канале.

Однако, по словам парламентария, творчество иноагентов никто запрещать не будет, а продукт их деятельности останется на российских сервисах.

Ранее Хинштейн предлагал отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Он назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о введении цензуры.

В ходе проведенного исследования только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% признались, что сами являются иноагентами.