В ГД проработают ограничение выплат для иноагентов за продажи книг и музыки

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В Госдуме разрабатывают законопроект, который предлагает ввести особый порядок выплаты средств иноагентам за их интеллектуальную деятельность или бренды в России, сообщил глава ГД Вячеслав Володин.

Володин уточнил в своем телеграм-канале, что в деятельность иноагентов входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

Так, согласно законопроекту, доходы от этой деятельности будут зачислять на открытый иноагентом рублевый счет. Иным способом получать средства будет невозможно.

Кроме того, подобные меры будут разработаны и для уехавших из России граждан. По словам председателя ГД, законопроект запретит им обогащаться за счет использования и продажи движимого и недвижимого имущества, находящегося в России.

Рассмотрение законопроекта пройдет, возможно, на следующей неделе в Госдуме, уточнил политик.

Ранее в ГД предложили отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Один из депутатов назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о введении цензуры.

В ходе проведенного исследования только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% признались, что сами являются иноагентами.