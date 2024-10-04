Российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей-иноагентов

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Российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с 4 октября 2024 года начнут маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По словам депутата, техническая реализация данного решения долго обсуждалась с отраслью, однако выход все же был найден. Он отметил, что теперь иноагенты не смогут скрывать свой статус от слушателей.

"А благодаря маркировке каждый пользователь примет решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов-иноагентов, ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний", – подчеркнул Горелкин.

Также он отметил, что регулятор будет внимательно следить за тем, как музыкальные сервисы и правообладатели исполняют новые требования, в случае каких-либо нарушений будут приниматься необходимые меры.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале заявил, что музыка иноагентов останется на платформах музыкальных сервисов, ее не планируется запрещать, если содержание песен не нарушает российское законодательство.

"Предателей теперь будет хорошо видно, а предупрежденный пользователь сможет осознанно решить, настолько ли сильно ему нравится творчество того или иного музыкального иноагента, чтоб спонсировать его жизнедеятельность, основанную на ненависти к нашей Родине", – добавил Хинштейн.

Ранее в Госдуме предложили отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Хинштейн назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о введении цензуры.

В ходе проведенного опроса депутат отметил, что только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% признались, что сами являются иноагентами.