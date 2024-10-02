Юрист Соловьев: в России следует расширить категорию людей для признания иноагентами

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Россиян, у которых есть второе гражданство в недружественных странах, необходимо признавать иноагентами, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо с предложением, которое было направлено главе правительства Михаилу Мишустину.

"В сегодняшних условиях острого политического и военного противостояния наличие у гражданина России иностранного гражданства недружественных стран влечет за собой возможность оказания на него любых видов влияния и давления – вплоть до вербовки – и нанесения ущерба РФ", – объяснил он.

Юрист призвал дополнить закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" пунктом о признании иноагентом гражданина, получившего после 1 января 1992 года гражданство недружественной страны, если у него в ней нет близких родственников.

Второго гражданства недружественной страны не должно быть у государственных и муниципальных служащих, у военных и сотрудников надзорных, правоохранительных и контролирующих органов, подчеркнул Соловьев.

Ранее в Госдуме предложили отключить монетизацию на стриминговых сервисах РФ для иноагентов. Депутат ГД Александр Хинштейн назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.

В ходе проведенного опроса депутат отметил, что только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% признались, что сами являются иноагентами.