Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 12:58

Политика

РКН объяснил маркировку исполнителей-иноагентов в музыкальных сервисах требованием закона

Фото: depositphotos/NayaAnn

Музыкальные сервисы и правообладатели должны обеспечить возможность маркировки материалов исполнителей-иноагентов в соответствии с законом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели должны соблюдать действующее законодательство в соответствии с положениями закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стриминговые музыкальные сервисы начали маркировать материалы артистов, признанных иностранными агентами в России. Регулятор будет внимательно следить за тем, как музыкальные сервисы и правообладатели исполняют новые требования, в случае каких-либо нарушений будут приниматься необходимые меры.

Рэперу Моргенштерну грозит уголовная статья

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика