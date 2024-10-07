РКН объяснил маркировку исполнителей-иноагентов в музыкальных сервисах требованием закона

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Музыкальные сервисы и правообладатели должны обеспечить возможность маркировки материалов исполнителей-иноагентов в соответствии с законом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Музыкальные стриминговые сервисы и правообладатели должны соблюдать действующее законодательство в соответствии с положениями закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стриминговые музыкальные сервисы начали маркировать материалы артистов, признанных иностранными агентами в России. Регулятор будет внимательно следить за тем, как музыкальные сервисы и правообладатели исполняют новые требования, в случае каких-либо нарушений будут приниматься необходимые меры.