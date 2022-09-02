Минюст включил в список СМИ-иноагентов актера Михаила Шаца и экс-мундепа Юлию Галямину

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек, сообщает РИА Новости.

Среди них – актер Михаил Шац и бывший муниципальный депутат Юлия Галямина. Также в реестр включили Кирилла Федорова, Кирилла Мартынова, Сергея Лойко, Сергея Медведева и общество с ограниченной ответственностью "Новости".

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, главреда журнала The New Times Евгения Альбаца, а также журналиста и медиаменеджера Дмитрия Алешковского.

