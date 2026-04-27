Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 апреля, 13:31

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": девушка погибла под колесами поезда, упав на пути в метро Москвы

Девушка погибла под колесами поезда, упав на пути в метро Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Девушка упала на рельсы и погибла под колесами прибывающего поезда на станции "Преображенская площадь" Сокольнической линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, погибшей было 23 года.

Ранее сообщалось о временной остановке движения поездов между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского". Как уточнили в Дептрансе, на данный момент движение на линии восстановлено и введено в график.

До этого на Сокольнической линии пассажир отвлекся на экран телефона и упал на пути прямо перед прибывающим поездом. Инцидент произошел на станции "Красносельская". Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста, который успел остановить состав в нескольких метрах от мужчины.

Читайте также


происшествиятранспортметрогород

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика