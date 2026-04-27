Агентство "Москва": девушка погибла под колесами поезда, упав на пути в метро Москвы

Девушка упала на рельсы и погибла под колесами прибывающего поезда на станции "Преображенская площадь" Сокольнической линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, погибшей было 23 года.

Ранее сообщалось о временной остановке движения поездов между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского". Как уточнили в Дептрансе, на данный момент движение на линии восстановлено и введено в график.

До этого на Сокольнической линии пассажир отвлекся на экран телефона и упал на пути прямо перед прибывающим поездом. Инцидент произошел на станции "Красносельская". Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста, который успел остановить состав в нескольких метрах от мужчины.

