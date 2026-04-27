27 апреля, 10:45

На "Госуслугах" появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN

На портале "Госуслуги" в ближайшее время запустят специальную кнопку для жалоб на случаи, когда сервисы требуют отключить VPN, хотя он не используется. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Вместе с тем в ведомстве рекомендовали пользователям, столкнувшимся с подобными уведомлениями, обращаться в службу поддержки ресурса, на который они пытаются зайти.

При этом в Минцифры подчеркнули, что сервисы вводят ограничения при использовании VPN, чтобы обезопасить содержащиеся на них данные. Большинство VPN не гарантируют защиту конфиденциальности и персональных данных, в результате чего их нередко используют злоумышленники.

Ранее в Госдуме предложили сформировать список разрешенных к использованию VPN-протоколов – перечень "белых VPN".

Депутат Дмитрий Гусев, выступивший автором инициативы, указал, что ограничения мобильного интернета вводятся по соображениям безопасности, однако они также создают заметные неудобства для граждан, малого и среднего бизнеса. При этом полное ограничение VPN-инструментов создаст риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации.

Вместе с тем Роскомнадзор подчеркивал, что не ограничивает использование VPN-сервисов в корпоративных целях внутри России. Речь идет о случаях, когда VPN используется компаниями для организации защищенного канала связи между своими подразделениями или удаленными сотрудниками.

